De man (21) die ervan wordt verdacht zaterdag op bezoekers van een Noorse moskee te hebben geschoten en zijn stiefzus (17) te hebben vermoord blijft zeker vier weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Oslo maandag besloten.

De verdachte, Philip Manshaus, verscheen in de rechtbank met twee blauwe ogen en verwondingen aan zijn gezicht en nek. Hij had eerder al via zijn advocaat laten weten dat hij alle aantijgingen ontkent en wil worden vrijgelaten.

Hij is in staat van beschuldiging gesteld voor moord, poging tot moord en het begaan van een terroristisch misdrijf. De Noorse politie zegt dat uit het eerste onderzoek is gebleken dat de verdachte er extreemrechtse denkbeelden op nahoudt. Daarom wordt sterk rekening gehouden met een terroristisch motief.

In een aantal berichten die voorafgaand aan de aanval onder de naam van de verdachte online werden gezet werd bewondering uitgesproken voor de aanslagen op twee Nieuw-Zeelandse moskeeën in maart, waarbij meer dan vijftig mensen werden vermoord.

Ook werd bekend dat de verdachte zijn aanslag filmde met een camera die op zijn helm was gemonteerd. Het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) beschouwt die beelden als belangrijk bewijsmateriaal. De beelden leken niet direct op internet te zijn uitgezonden, zoals bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland het geval was.

Moskeeganger overmeesterde schutter

Afgelopen zaterdag zou de verdachte de Al Noor-moskee in een welvarende buitenwijk van Oslo zijn binnengaan met zeker twee vuurwapens. Hij opende het vuur en werd overmeesterd door een 65-jarige moskeebezoeker, die daarbij lichte verwondingen opliep.

Uren na de schietpartij werd het dode lichaam van de stiefzus van de verdachte aangetroffen in een woning in dezelfde wijk.