China ziet in de aanhoudende protesten in Hongkong "signalen van terrorisme". De autoriteiten in de autonome regio kampen met betogingen die steeds vaker uitmonden in geweld. De politieke crisis duurt al ruim twee maanden. Door betogingen op de luchthaven van Hongkong zijn maandag meer dan honderd vluchten geannuleerd.

Het Chinese kantoor dat zich bezighoudt met Hongkong en Macau, de speciale administratieve regio's binnen China, stelt dat de onrust een "kritisch punt" heeft bereikt.

De protesten van afgelopen weekend liepen flink uit de hand. De oproerpolitie gebruikte traangas en rubberen kogels tegen betogers die twee molotovcocktails naar agenten hadden gegooid. Op meerdere plekken werd actiegevoerd.

Het is niet duidelijk hoeveel personen afgelopen weekend gewond zijn geraakt. Volgens de autoriteiten heeft één agent verwondingen opgelopen door een molotovcocktail. Hij heeft brandwonden aan zijn benen.

De Chinese autoriteiten hebben maandag opnieuw laten weten achter de Hongkongse politie te staan. De agenten worden al maanden zwaar bekritiseerd. Demonstranten eisen een onafhankelijk onderzoek naar het door agenten gebruikte geweld en omsingelen regelmatig politiebureaus.

Demonstranten voeren al vier dagen actie op de luchthaven. (Foto: Getty Images)

Vluchten van en naar Hongkong geschrapt

De politieke crisis heeft ook steeds meer gevolgen voor de Hongkongse economie. Zo zijn maandag veel vluchten van en naar de internationale luchthaven van Hongkong geschrapt.

Duizenden demonstranten voeren voor de vierde dag op rij actie op het vliegveld. De luchtvaartautoriteiten annuleerden maandagmiddag (lokale tijd) 132 vertrekkende vluchten. Er komen nog wel vliegtuigen aan. Alle reizigers wordt geadviseerd het pand zo snel mogelijk te verlaten.

Het verkeer van en naar het vliegveld is zwaar verstoord. Volgens The South China Morning Post proberen vooral demonstranten de luchthaven te bereiken. Vanwege de drukte op de wegen proberen mensen de luchthaven lopend te bereiken, schrijft de Hongkongse krant.

Onrust te herleiden naar wetsvoorstel

De onrust ontstond toen Carrie Lam, de hoogste bestuurder in Hongkong, een omstreden uitleveringswet wilde doorvoeren. Na meerdere massaprotesten besloot ze het voorstel voor onbepaalde tijd op te schorten.

De demonstranten eisen dat het wetsontwerp definitief wordt ingetrokken. Ook willen ze onder meer dat Lam opstapt en dat justitie de aanklachten tegen de demonstranten intrekt.

Tot groot ongenoegen van de betogers zijn de regionale autoriteiten op geen enkele eis ingegaan. Inmiddels wordt bijna dagelijks gedemonstreerd.

Meerdere landen hebben hun reisadvies voor Hongkong aangescherpt. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor de aanhoudende onrust in Hongkong. "Neem voor uw vertrek contact op met uw vliegmaatschappij of reisorganisatie", staat in het reisadvies.