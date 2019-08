Inwoners van Nieuw-Zeeland hebben in een maand tijd meer dan elfduizend verboden vuurwapens ingeleverd. De wapenwetten in het land zijn aangescherpt sinds de aanslag op twee moskeeën in de stad Christchurch.

Bij de aanslag van 15 maart vielen in totaal 51 doden. De schutter had zijn wapens legaal verkregen. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern besloot daarom de wapenwetten in het land te hervormen.

Automatische en semiautomatische aanvalswapens zijn sinds april verboden. Ook mogen burgers niet langer gereedschappen voor het aanpassen van geweren en magazijnen met grote capaciteit in het bezit hebben.

Deze wapens en onderdelen kunnen tot 20 december worden ingeleverd bij de autoriteiten. Om de eigenaren te compenseren, is 208 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (120 miljoen euro) beschikbaar gesteld. Het bedrag dat de eigenaren krijgen is afhankelijk van de conditie van de wapens.

The Guardian meldt maandag dat de politie 11.511 wapens heeft ingezameld. In Nieuw-Zeeland zijn naar schatting zo'n 1,5 miljoen vuurwapens in omloop. Wie een verboden vuurwapen of wapenonderdeel in bezit houdt, riskeert een celstraf van twee tot vijf jaar.