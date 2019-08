De separatisten die sinds zaterdag het presidentiële paleis bezetten in de Jemenitische havenstad Aden willen ingaan op het verzoek van Saoedi-Arabië voor een spoedoverleg met de internationale coalitie. Het is al dagenlang onrustig in Jemen door de spanningen tussen regeringsgezinde troepen en de separatisten.

De separatisten, met generaal Aidarous Al Zubaidi in de gelederen en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) achter zich, veroverden zaterdag het paleis en alle legerkampen in de zuidelijke stad. President Abd-Rabbu Mansour Al Hadi, gesteund door bondgenoot Saoedi-Arabië en de internationale coalitie, sloeg terug met luchtaanvallen op strategische punten. Volgens zijn ministerie van Buitenlandse Zaken is er sprake van een staatsgreep.

Bij gevechten tussen beide strijdende partijen kwamen volgens de Verenigde Naties de afgelopen dagen al zeker 40 burgers om het leven en raakten nog eens 260 anderen gewond. Een poging tot een staakt-het-vuren bleef zonder resultaat.

Gevechten vinden al veel langer plaats in het land. Aanvankelijk deed hoofdstad Sanaa dienst als zetel van de regering, maar die viel jaren geleden in handen van de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen. De internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië bestrijdt hen, maar de Houthi-rebellen wisten alsnog het noordwesten van het land te veroveren.

De zuidelijke separatisten, die zich verenigd hebben in de Southern Transitional Council (STC), deden ook mee aan de strijd tegen de Houthi's, maar raakten recentelijk in gevecht met troepen die Hadi steunen.

De coalitie heeft geëist dat de eenheden van de Overgangsraad zich terugtrekken, maar daar is voor zover bekend nog geen gehoor aan gegeven. De STC wil het zuiden van Jemen afscheiden van de rest van het land. Tot 1990 was Zuid-Jemen een onafhankelijke staat.