De omstreden zakenman Jeffrey Epstein zat op het moment van zijn dood alleen in zijn cel. Hij deelde die aanvankelijk met een andere gedetineerde, maar die is volgens een bron van The New York Times op enig moment overgeplaatst. Epstein had een celgenoot als onderdeel van zelfmoordpreventie.

Het lichaam van Epstein werd zaterdagochtend aangetroffen in zijn cel. Hij pleegde vermoedelijk zelfmoord. De autoriteiten liggen onder vuur omdat de steenrijke misbruikverdachte niet beter in de gaten is gehouden.

Epstein was eind juli al gewond aangetroffen in zijn cel. Daarna stond hij enige tijd onder verscherpt toezicht, maar die zelfmoordpreventie is later weer beëindigd.

Het detentiecentrum zou het ministerie van Justitie vervolgens hebben toegezegd dat Epstein zijn cel zou delen met een andere persoon. Ook zou een cipier ieder half uur naar binnen kijken.

De toezeggingen zijn volgens de bron kennelijk niet nagekomen. Daarmee zou de gevangenis ook de eigen procedures hebben overtreden.

Het is onduidelijk waarom Epstein niet vaker is gecontroleerd, maar veel detentiecentra in de VS kampen met personeelstekorten. De twee cipiers in de eenheid waar Epstein vastzat, zouden overuren hebben gedraaid.

