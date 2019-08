Bij gevechten tussen regeringsgezinde krachten en separatisten in Aden, de tweede stad van Jemen, zijn de afgelopen dagen tientallen mensen omgekomen en enkele honderden gewond geraakt, melden de Verenigde Naties zondag.

"Sinds 8 augustus zijn tientallen burgers gedood of gewond geraakt bij gevechten in de stad Aden. Voorlopige rapporten tonen aan dat er maar liefst 40 mensen zijn gedood en 260 gewond zijn geraakt", staat in een VN-verklaring.

"Het is hartverscheurend dat tijdens het Offerfeest families rouwen om de dood van hun geliefden in plaats van samen in vrede en harmonie te leven", aldus Liese Grande, de humanitair coördinator van de VN in Jemen.

"Onze belangrijkste zorg op dit moment is het sturen van medische teams om de gewonden te redden", zegt ze.

Separatisten bestormden zaterdag het presidentieel paleis

Zuid-Jemenitische separatisten hebben zaterdag het presidentiële paleis in de havenstad Aden bezet, de plek waar de internationaal erkende regering zetelt. De internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië heeft zondag strategische punten in Aden gebombardeerd.

Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een staatsgreep. President Abd-Rabbu Mansour zou zich momenteel in Saoedi-Arabië bevinden, het land waarmee zijn regering nauwe banden onderhoudt.

De separatisten veroverden zaterdag naast het paleis ook alle legerkampen in de zuidelijke stad. Daardoor dreigt volgens experts een burgeroorlog te ontstaan binnen de al bestaande burgeroorlog. De Jemenitische overheid verdenkt de Verenigde Arabische Emiraten van het steunen van de couppoging.

Staakt-het-vuren snel geschonden

De zuidelijke separatisten die zich hebben verenigd in de Southern Transitional Council (STC) worden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten. Zij maken samen met de regering van Hadi deel uit van de door Saoedi-Arabië geleide internationale coalitie die al vier jaar lang strijdt tegen de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen.

De rebellen hebben inmiddels het noordwesten van Jemen grotendeels in handen, inclusief de hoofdstad Sanaa.

De internationale coalitie is zondag de Jemenitische regering te hulp geschoten door strategische punten in Aden te bombarderen. Eerder werd nog een staakt-het-vuren tussen de strijdende groepen afgesproken. De separatisten trokken zich niet terug uit het paleis en de ingenomen legerkampen.

Dat was wel een van de voorwaarden voor het staakt-het-vuren. Daarom besloot de coalitie over te gaan tot bombardementen. "Dit is de eerste actie en er volgen meer als onze eisen niet worden ingewilligd", aldus een woordvoerder van de coalitie.

Sinds woensdag strijd tussen STC en regeringstroepen

Begin augustus hebben Houthi-rebellen een droneaanval uitgevoerd op een militaire parade in Aden waarbij minstens 32 mensen om het leven kwamen. De meeste dodelijke slachtoffers waren militairen. Volgens bronnen is daarbij ook een Zuid-Jemenitische separatistenleider omgekomen.

Sinds woensdag zijn troepen van de STC in gevecht met regeringstroepen, omdat ze vermoeden dat een aan Hadi gelieerde partij iets te maken zou hebben met de aanval.

De STC wil het zuiden van Jemen weer afscheiden van de rest van het land. Zuid-Jemen was tot 1990 een onafhankelijke staat.

Oorlog in Jemen duurt al vier jaar

De burgeroorlog tussen de door de Saoedische coalitie gesteunde Jemenitische regering en de Houthi-rebellen heeft al tienduizenden burgerslachtoffers geëist. De gevechten duren al vier jaar.

Vanwege de hongersnood als gevolg van de oorlog spraken de Verenigde Naties eerder van een humanitaire ramp. Meer dan 24 miljoen inwoners zijn afhankelijk van noodhulp, de helft is zelfs compleet afhankelijk van voedselhulp.