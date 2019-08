Het dodental door de ontploffing van een tankwagen met brandstof op zaterdag in Tanzania is opgelopen naar 68. De afgelopen uren bezweken nog verschillende mensen in het ziekenhuis aan hun verwondingen.

Het ongeluk gebeurde in de regio Morogoro, 200 kilometer ten westen van de havenstad Dar es Salaam. Rond de zeventig gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens verschillende media was de tankauto gekanteld en waren tientallen motorrijders illegaal brandstof aan het aftappen toen de wagen ontplofte. Dat zou zijn gebeurd door vonken die vrijkwamen toen iemand de accu uit de tankwagen wilde halen.

President John Magufuli betuigde zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. Hij kondigde zaterdag drie dagen van nationale rouw af. Het districtsbestuur van Morogoro liet weten dat de eerste slachtoffers zondag worden begraven.

In Afrika vinden heel vaak ernstige verkeersongelukken plaats

In Tanzania en vele andere Afrikaanse landen gebeuren regelmatig ernstige verkeersongelukken. Oorzaken zijn vaak de slechte wegen en nauwelijks onderhouden voertuigen.

In mei kwamen bijvoorbeeld 58 mensen om het leven bij een ontploffing van een tankwagen in Niger, West-Afrika. In juli vond een soortgelijk ongeval plaats in het naburige Nigeria, waarbij ongeveer vijftig mensen om het leven kwamen.