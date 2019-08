De politie in Noorwegen behandelt de aanval op een moskee in de plaats Baerum van zaterdagavond als een "poging tot een terroristische daad". Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat de dader "extreemrechtse opvattingen" heeft.

Ook zou de twintigjarige verdachte vijandig staan tegenover migranten en sympathie hebben voor de Noorse nazicollaborateur Vidkun Quisling (1887-1945).

De verdachte zelf weigert een verklaring af te leggen. Hierdoor is zijn motief nog steeds niet bekend.

De Noor was gewapend met twee jachtgeweren en een pistool zaterdagavond de Al Noor-moskee in de gemeente Baerum binnengegaan. Waarschijnlijk wilde de dader meer bloedvergieten in de moskee veroorzaken, maar er waren slechts drie gelovigen aanwezig.

Een van hen was in staat om de aanvaller te overmeesteren, die vervolgens werd gearresteerd. Beide mannen raakten lichtgewond.

Verdachte zou geïnspireerd zijn door aanslagen in Nieuw-Zeeland

Later werd het lichaam van een vrouw gevonden in een huis in Baerum. De politie bevestigde zondag dat het gaat om de zeventienjarige stiefzus van de verdachte.

Volgens berichten in de media had de man eerder de terroristische aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch geprezen. Daarbij schoot een rechts-extremist in maart 51 mensen dood.

Politie is extra alert bij moskeeën in Noorwegen

Na de aanval kondigde de Noorse politie aan haar aanwezigheid te vergroten bij andere moskeeën in het land. Er zijn echter geen "concrete bedreigingen", aldus de nationale politieleiding zondag.

Zondag bezocht de Noorse minister-president Erna Solberg leden van de gemeenschap in Baerum, die zich in een hotel hadden verzameld om het Offerfeest te vieren.