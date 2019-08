In Boekarest zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de Roemeense sociaaldemocratische regering. Het was zaterdag een jaar nadat een ander protest hardhandig de kop werd ingedrukt door de politie.

De demonstratie was georganiseerd door Roemenen die in het buitenland wonen en werken, omdat ze boos zijn vanwege "corruptie, slecht bestuur en pogingen van de regering om de rechtsstaat af te breken". De woede van de demonstranten komt ook voort uit de zaak van een 15-jarig meisje dat is vermoord doordat de politie traag reageerde op haar noodoproepen.

"Ik heb betere kabinetten gezien bij IKEA", stond op een spandoek. "Iedereen die ergens voor zorgt, zoals een huis, een tuin of een land, weet dat er schoongemaakt moet worden", zei boer Baia Mare. Mare was 14 uur onderweg vanuit het noordwesten van het land naar Boekarest om te demonstreren. "Ik ben hier om aandacht te vragen voor de schoonmaakbeurt die nodig is in ons land."

Sinds de sociaaldemocraten in 2017 aan de macht kwamen, worden veel vreedzame protesten gehouden tegen de pogingen van de regering om de rechtsstaat af te breken.