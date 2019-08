De Noorse politie heeft een dode vrouw aangetroffen in het huis van de twintigjarige man die zaterdag heeft geschoten in een moskee in Baerum. De vrouw was familie van de schutter.

Bij de schietpartij in het gebedshuis kwam niemand om het leven. Een persoon raakte wel gewond. Het zou gaan om oudere man.

Het is nog onduidelijk of hij is neergeschoten of gewond raakte tijdens een worsteling.

De verdachte werd in de moskee overmeesterd voordat de politie arriveerde om hem te arresteren.

Alle agenten in Oslo bewapend

De politie heeft na het incident besloten alle agenten in Oslo en omgeving te bewapenen. Baerum ligt vlak bij de Noorse hoofdstad.

De politie meldde op een persconferentie dat de verdachte uit de omgeving komt. Het zou gaan om een Noorse witte man van ongeveer twintig jaar oud. Hij wordt ook verdacht van het doden van de vrouw die in zijn huis is gevonden.

Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt.