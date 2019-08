Ten minste dertig mensen zijn zaterdag in China om het leven gekomen nadat tyfoon Lekima aan land was gekomen, meldt het Chinese staatsmedium. Zeker twintig mensen worden nog vermist. Meer dan een miljoen mensen in de buurt van Sjanghai worden uit voorzorg geëvacueerd.

Lekima had nog veel meer schade kunnen aanrichten, maar nam vlak voordat het de kust van China bereikte in kracht af. Aanvankelijk moesten Taiwan en China zich schrap zetten voor een zogeheten supertyfoon. Uiteindelijk kreeg Taiwan amper iets van de storm mee.

Desalniettemin werden windsnelheden van 187 kilometer per uur gemeten aan de Chinese kust. Lekima is de negende tyfoon die het land dit jaar treft, maar volgens Chinese media is het een van de meest krachtige tyfoons uit de recente geschiedenis.

De meeste doden vielen in de buurt van Wenzhou. Daar brak een dam door de grote hoeveelheid regen met een vloedgolf als gevolg.

Chinese regering evacueert miljoen mensen uit voorzorg

Niet uitgesloten wordt dat Lekima nog meer slachtoffers gaat eisen, de tyfoon nadert inmiddels Shanghai en haar twintig miljoen inwoners. De Chinese regering heeft uit voorzorg meer dan een miljoen inwoners in en rondom Shanghai geëvacueerd.

Zo’n 2,7 miljoen huishoudens zitten zonder stroom en veel wegen zijn onbegaanbaar door omgevallen bomen. Reddingmedewerkers zoeken naar overlevenden tussen de ravages.

Meer dan duizend vluchten zijn geannuleerd en in de kustgebieden vertrok zaterdag geen enkele trein. Shanghai Disneyland bleef uit voorzorg ook gesloten.