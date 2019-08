Tienduizenden aanhangers van de Russische oppositie zijn zaterdag opnieuw de straat opgegaan in Moskou. Voor zover bekend zijn daar zeker 162 mensen gearresteerd, schrijft persbureau Reuters. Elders in het land werden ook tientallen aanhoudingen verricht.

Het protest is net als eerdere betogingen gericht tegen de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij tegenstanders van de regering Poetin zijn uitgesloten. Sommige mensen hielden afbeeldingen met gezichten van oppositiefiguren omhoog.

Vorige week werden zeker zeshonderd mensen opgepakt waaronder een Nederlandse journalist. Hij werd enkele uren na zijn arrestatie weer vrijgelaten. Toentertijd was er géén toestemming verleend voor de demonstratie, dit keer was dat wél het geval.

Een organisatie die het aantal deelnemers bij manifestaties bijhoudt, zegt dat er zo’n vijftigduizend demonstranten aanwezig waren. De Russische politie spreekt van twintigduizend betogers.

Ook op andere plaatsen in Rusland gedemonstreerd

De politie arresteerde voorafgaand aan de demonstratie van zaterdag advocate Ljoebov Sobol, wier kandidatuur voor de verkiezing in Moskou was afgewezen. Zij deelde een filmpje op Twitter waarop te zien is hoe gemaskerde veiligheidstroepen haar kantoor binnenvallen.

Ook op andere plaatsen in Rusland is gedemonstreerd. Protestmonitor OVD-Info meldt dat zeker 55 mensen zijn opgepakt in Sint-Petersburg, tien in Moskou en zeven in Rostov aan de Don.

"Ik ben woedend om dit gebrek aan rechtvaardigheid op alle niveaus. Ze sluiten kandidaten uit die het benodigde aantal handtekeningen hadden opgehaald. En ze arresteren mensen die vreedzaam demonstreren", zei een 60-jarige vrouw.