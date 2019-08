De Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, die verdacht werd van kindermisbruik, heeft in de cel een einde aan zijn leven gemaakt, bevestigen Amerikaanse autoriteiten. Epstein stond onder verscherpt toezicht na een vermoedelijk eerdere zelfmoordpoging, maar de extra beveiliging was inmiddels alweer ingetrokken, schrijven verschillende Amerikaanse media.

Hij werd toen bewusteloos aangetroffen in zijn cel. Tot "ergens deze week" werd hij extra in de gaten gehouden in de gevangenis.

De multimiljonair werd ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. In zijn huis in New York werd kinderporno aangetroffen, waarvoor hij 45 jaar gevangenisstraf kon krijgen. Zijn proces zou in juni 2020 starten.

De Amerikaan werd begin juli opgepakt en zat sindsdien vast. Hij stelde voor zijn proces onder huisarrest af te wachten in zijn woning in New York en zei bereid te zijn zelf voor de bewaking te betalen, maar de rechter had dat verzoek afgewezen.

Epstein vaker beschuldigd van misbruik

Epstein werd in de laatste twintig jaar meerdere keren beschuldigd van misbruik. Het Amerikaanse openbaar ministerie (OM) kwam in 2007 met een lijst aanklachten tegen hem. Hij zou tientallen minderjarige meisjes hebben betaald voor seks.

De zaak was destijds vooral gebouwd op getuigenverklaringen van vrouwen die stelden slachtoffer te zijn geworden van Epstein. Hij riskeerde een levenslange gevangenisstraf, maar wist een opvallende deal te sluiten met de aanklagers.

De aanklagers stonden onder leiding van Alexander Acosta, oud-minister van Werkgelegenheid. Hij stapte vorige maand op vanwege deze getroffen schikking.

De Amerikaanse zender Lifetime is bezig met een nieuwe reeks van de voor een Emmy genomineerde documentaireserie Surviving R. Kelly. In de episode Surviving Jeffrey Epstein zal onderzoek worden gedaan naar de vermeende misdaden die door de multimiljonair zijn begaan.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.