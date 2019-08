Een ongeluk tijdens een test met een raketmotor in het noorden van Rusland heeft donderdag vijf werknemers van het Russische atoomconcern Rosatom het leven gekost. Volgens berichten uit de regio is daar radioactieve straling bij vrijgekomen, Amerikaanse experts vermoeden dat het gaat om een nucleair aangedreven kruisraket.

Nog eens drie werknemers raakten gewond, dat heeft het bedrijf zaterdag bekendgemaakt, meldt het Russische persbureau RIA. Zij liepen onder meer brandwonden op en krijgen specialistische hulp.

De Russische autoriteiten meldden eerder al dat twee militairen om het leven zijn gekomen en zeven mensen gewond zijn geraakt. Verder heeft het Russische ministerie van Defensie geen verklaring afgelegd over de toedracht.

Het ongeluk gebeurde op een proefterrein van de strijdkrachten bij de Russische haven Archangelsk. Door de ontploffing brak er ook brand uit. Volgens Rosatom zou het gaan om een ongeluk met een conventioneel, met vloeistof aangedreven raket waarbij geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Verhoogd stralingsniveau

De nabijgelegen gemeente Severodvinsk meldde na het incident dat kortstondig een verhoogd stralingsniveau is gemeten. Die verklaring werd later weer van de website gehaald.

Volgens lokale media zijn inwoners in de tussentijd jodium gaan inslaan. Dat middel helpt tegen de opname van radioactiviteit door de schildklier.

De havenautoriteiten hebben vanwege het incident een deel van de Witte Zee minimaal een maand gesloten voor de scheepvaart.

Experts denken aan nucleair aangedreven kruisraket

Atoomgeleerden in de Verenigde Staten vermoeden dat het ongeluk gebeurd is tijdens het testen van een nucleair aangedreven kruisraket die de Russische president Vladimir Poetin eerder dit jaar aankondigde als een van de zes nieuwe aanvalswapens in het Russische arsenaal. De experts komen tot deze conclusie omdat bij een ongeluk met een conventioneel wapen geen straling vrij zou moeten komen.

Het zou gaan om een nieuwe raket met nucleaire aandrijving en een vrijwel ongelimiteerd bereik die vanwege zijn onvoorspelbare vliegbewegingen niet gedetecteerd kan worden door antiraketsystemen. Rusland noemt het nieuwe wapen de 9M730 Buresvestnik, NAVO-landen noemen het de SSC-X-9 Skyfall.

Een hooggeplaatste ambtenaar in de regering-Trump wilde bevestigen noch ontkennen dat het om een nucleair aangedreven kruisraket gaat, maar zei op basis van anonimiteit tegen persbureau Reuters wel dat hij zeer sceptisch is. "We blijven de situatie in het hoge noorden van Rusland in de gaten houden, maar de verzekering vanuit Moskou dat er niets aan de hand is klinkt hol in onze oren. Dit herinnert ons aan de gebeurtenissen rond Tsjernobyl, waarbij je de vraag moet stellen of het Kremlin het welzijn van de Russische bevolking hoger inschat dan het vasthouden aan de macht."