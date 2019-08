De man die afgelopen weekend 22 mensen doodschoot in El Paso in de Amerikaanse staat Texas heeft bekend dat hij het op Mexicanen voorzien had, melden plaatselijke autoriteiten. Daarmee wordt het aannemelijker dat een online geplaatst manifest, waarin een auteur een dergelijke daad aankondigde, door hem geschreven is.

De 21-jarige schutter gaf dezelfde informatie bij zijn aanhouding en later tijdens zijn verhoor, schrijft detective Adrian Garcia in een verklaring over de aanhouding.

Bij de massaschietpartij kwamen acht Mexicanen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Kort voor de aanslag verscheen op de site 8chan een manifest waarin de schrijver een dergelijke daad aankondigde. Verwacht wordt dat de verdachte de pagina's online heeft gezet, maar dat is nog niet bewezen.

De schutter zou meer dan tien uur naar de grensplaats hebben gereden om daar vervolgens het vuur te openen. Zijn familie heeft tegen Amerikaanse media gezegd dat de man "nooit met een woord heeft gerept over zijn afkeer tegen immigranten".

Trump wees naar gewelddadige computerspellen

Enkele uren na de massaschietpartij in El Paso opende een andere man het vuur in een uitgaanswijk in Ohio. Daarbij vielen negen doden en 27 gewonden. Dat aantal had fors kunnen oplopen, maar agenten wisten de man, die kogelwerende kleding droeg en extra munitie op zak had, binnen dertig seconden uit te schakelen.

President Donald Trump wees na de schietpartij in Texas met de beschuldigende vinger naar gewelddadige computerspellen, die volgens hem "geweld ophemelen". Een steeds groter deel van de Amerikaanse samenleving hoopt echter dat de wapenverkoop wordt aangepakt.