Zeker dertig personen zijn deze week gewond geraakt bij protesten in Kasjmir, aldus een politiemedewerker. In de regio zijn meerdere acties gevoerd tegen het besluit van de Indiase regering om de speciale status van Kasjmir in te trekken.

De agent meldt dat vrijdag twaalf personen zijn opgenomen in ziekenhuizen. Zij raakten gewond bij een massaprotest in de stad Srinagar. De naar schatting tienduizend personen zouden met traangas en pellets uit elkaar zijn gedreven.

Mogelijk was dit de grootste demonstratie tegen de regering van premier Narendra Modi in Kasjmir tot dusver. Door een 'lockdown' is er maar beperkt informatie beschikbaar over wat er in de regio gebeurt. De inwoners kunnen bijvoorbeeld niet bellen en internetten.

De Indiase autoriteiten zouden daarnaast meer dan vijfhonderd politici en separatisten onder huisarrest hebben geplaatst. Een aantal van hen werd zondag al vastgezet.

Kritiek op besluit van India

Premier Modi zegt de speciale status van Kasjmir te hebben ingetrokken om de regio economisch vooruit te helpen, maar tegenstanders zien het als een poging van India om het gebied volledig in eigen handen te krijgen.

Kasjmir wordt gedeeld met Pakistan. Het buurland heeft het Indiase besluit over de speciale status sterk veroordeeld. De diplomatieke betrekkingen met India zijn op een lager pitje gezet en de bilaterale handel is opgeschort.

Een klein deel van Kasjmir is in handen van China. Peking heeft aangegeven zich grote zorgen te maken over de situatie in Kasjmir.