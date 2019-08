De Amerikaanse supermarktketen Walmart ziet zich genoodzaakt gewelddadige computerspellen uit de vitrines te halen, in de nasleep van de twee dodelijke massaschietpartijen in de VS van afgelopen weekend. Het bedrijf ziet echter geen reden om de vuurwapenverkoop ook aan te pakken.

Zowel de spellen als de vuurwapens blijven voorlopig 'gewoon' te koop bij Walmart, dat bekend staat als een van de grootste warenhuizen en wapenwinkels ter wereld. 'Shooters' en diverse andere genres zijn voorlopig uit demo-opstellingen gehaald.

Bij massaschietpartijen in Ohio en Texas kwamen afgelopen weekend tientallen mensen om het leven. De Amerikaanse president Donald Trump wees na de eerste schietpartij in El Paso (Texas) met de beschuldigende vinger naar gewelddadige computerspellen, die volgens hem "geweld ophemelen in de samenleving".

Steeds meer Amerikanen hopen echter dat de wapenverkoop aangepakt wordt. Walmart lijkt voorlopig nog niet in te gaan op die geluiden.