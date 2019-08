De stroomstoring die vlieg- en treinverkeer vrijdagavond in Engeland deels platlegde is verholpen, meldt energieleverancier Western Power Distribution. Meer dan een miljoen mensen zouden zijn getroffen door de storing, schrijft BBC News.

In Londen werd het treinstation Kings Cross geëvacueerd en op Newcastle Airport zaten passagiers zeker vijftien minuten in het donker.

De eerste berichten over stroomschade druppelden rond 19.00 uur binnen uit Noordoost-, Zuidoost- en Zuidwest-Engeland en delen van Wales. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, al kan het slechte weer van de afgelopen dagen een rol hebben gespeeld.

Transport for London, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor verkeer en het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, vroeg bestuurders "extra waakzaam" te zijn op de weg. In Londen vielen in grote delen van de stad verkeerslichten uit.

Veel treinen zijn vertraagd of geannuleerd. Reizigers zijn gewaarschuwd voor potentiële vertragingen.