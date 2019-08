De Nederlandse atlete Madiea G. ontkent dat ze wist van de meer dan 50 kilo drugs in haar auto. Dat laat het Duitse openbaar ministerie (OM) desgevraagd aan NU.nl weten. De vrouw werd in juni aangehouden toen ze de grens overstak.

De 26-jarige G. werd op 18 juni bij een routinecontrole aangehouden vlak over de grens bij Arnhem. Ze zei op weg te zijn naar een training, maar dat verhaal kwam ongeloofwaardig over.

Toen de Duitse douane haar auto controleerde, trof ze in de achterbak van haar auto 43 kilo xtc en 13 kilo methamfetamine (crystal meth, foto) aan. In het dashboardkastje vonden agenten 12.000 euro.

G. zegt dat alleen het bedrag van 360 euro dat in haar kleding werd gevonden van haar is. Haar Nederlandse advocaat Brian de Pree liet in een eerdere reactie weten dat het er niet op lijkt dat G. in de val is gelokt.

Het is nog onbekend wanneer de Nederlandse voor de rechter moet verschijnen. Het Duitse OM zegt dat er op korte termijn een zittingsdatum zal worden ingepland. G. wordt vervolgd voor drugssmokkel.

Vrouw nam in 2016 deel aan Olympische Spelen

G. maakte in 2016 deel uit van de atletiekploeg die deelnam aan de Olympische Spelen. De nationaal indoorkampioene op de 400 meter had zich met de Nederlandse estafetteploeg voor het WK op de 4x400 meter geplaatst.

De vrouw maakt inmiddels geen deel meer uit van het estafetteteam.