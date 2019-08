China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van supertyfoon Lekima. De storm passeert de komende dagen de noordkust van Taiwan en komt later aan land in het oosten van China. Het ziet ernaar uit dat dit de krachtigste tyfoon in de regio sinds 2014 wordt.

Het weerbureau van China heeft code rood afgegeven voor de oostelijke provincie Zhejiang, aan de Straat van Taiwan, waar de tyfoon waarschijnlijk zaterdagochtend lokale tijd aan land zal komen.

Waarschuwingen voor hevige regenval van vrijdag tot en met zondag zijn er voor de regio rond Sjanghai. Zestienduizend mensen die in dat gebied wonen, worden voor de zekerheid geëvacueerd, aldus de Chinese autoriteiten. Cruiseschepen zijn gevraagd om de komende dagen niet in de miljoenenstad aan te meren.

Taiwan heeft voor vrijdag diverse vluchten geannuleerd. Openbare markten en scholen blijven vrijdag dicht. Door de tyfoon zitten 40.000 huishoudens inmiddels zonder stroom. Ook de hogesnelheidstrein rijdt niet.

China is gewend aan tyfoons

China wordt in hete zomermaanden regelmatig getroffen door tyfoons, maar dit jaar is de frequentie volgens Chinese meteorologen relatief laag. Lekima is 'pas' de negende tyfoon van dt jaar.

Een tyfoon van de vierde categorie kan windsnelheden van 200 kilometer per uur veroorzaken. Door het opstuwen van het water kan de Chinese kust vloedgolven van 3 meter hoog verwachten.

Ten oosten van Lekima heeft zich nog een tweede tyfoon ontwikkeld, genaamd Krosa. Dat is een tyfoon van de derde categorie die langzaam richting het noorden trekt.