Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor India aangescherpt. Vanwege oplopende spanningen adviseert het departement om niet naar Kasjmir te reizen en voor de steden Srinagar en Jammu geldt het advies om daar alleen heen te gaan als dat noodzakelijk is.

"In deze deelstaat is de veiligheidssituatie slecht en onvoorspelbaar", schrijft het ministerie. De ambassade kan in het gebied maar beperkt hulp bieden. "Dit komt bijvoorbeeld doordat er gewapende groepen actief zijn die aanslagen plegen op overheidsgebouwen en veiligheidsinstanties."

Soms vallen er burgerslachtoffers bij deze aanslagen of bij acties van het leger en de politie, zo schrijft het ministerie. "Er wordt regelmatig een avondklok ingesteld in de vallei en telefoon- en internetverbindingen worden regelmatig geblokkeerd."

Buitenlandse Zaken heeft ook een groot deel van de grens tussen India en Pakistan en de grens met China in het uiterste noorden aangemerkt als risicogebied om niet naar toe te reizen. Die waarschuwing geldt al langer.

Intrekking van speciale status omstreden

De spanningen in Kasjmir zijn toegenomen sinds India de speciale status van de regio introk. Inwoners van Kasjmir hebben sinds zondag geen toegang tot mobiele netwerken en internet. Publieke bijeenkomsten in Srinagar zijn eveneens door India verboden. In deze grote stad is de paramilitaire politie in groten getale aanwezig. Scholen zijn gesloten en wijken zijn geblokkeerd, aldus twee agenten.

De intrekking van de speciale status door de hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi is omstreden omdat Kasjmir gedeeld wordt met Pakistan. Daarnaast is ook een klein deel Chinees.

Pakistan heeft het besluit van India sterk veroordeeld. Het buurland zegt voor de rechten van de mensen in Kasjmir te gaan vechten, maar niet op zoek te zijn naar een militaire oplossing in het conflict met India.