De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini zegt donderdag dat de geschillen binnen de Italiaanse coalitie niet opgelost kunnen worden en dat nieuwe verkiezingen noodzakelijk zijn, schrijven Italiaanse media.

Salvini's eigen partij Lega ligt overhoop met haar coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging (M5S) van Luigi Di Maio. M5S probeerde onlangs een door de EU gesteund spoorwegproject tegen te houden, terwijl Lega het daar niet mee eens is.

In een verklaring stelt Salvini's partij dat Italië behoefte heeft aan zekerheid, moed en gezamenlijke beslissingen. "Elke dag die voorbijgaat, is een verloren dag. Het enige alternatief is om Italianen via nieuwe verkiezingen opnieuw te laten beslissen."

Di Maio liet later op de donderdagavond in een statement weten niet te vrezen voor nieuwe verkiezingen. Ook deelde hij een sneer uit richting Salvini, die volgens hem "Italië in een achtbaan heeft gezet" en dat de Italianen hem daarop zullen afrekenen.

Er zijn nog geen berichten in de Italiaanse media over een eventueel ontslag van premier Guiseppe Conte. Hij was als partijloze premier aangetrokken om het evenwicht binnen de regering te handhaven. De Italiaanse media speculeerden al dagenlang over het omvallen van de regering.

Volgens Salvini neemt het parlement aankomende week de tijd om de "noodzakelijke stappen" in gang te zetten.

Al langer onenigheid tussen Lega en M5S

Er bestaat al langer onenigheid tussen de regeringspartijen Lega en M5S. Begin juni riep de premier Salvini en Di Maio op om de geschillen op te lossen. Nu blijkt de bouw van een hogesnelheidslijn tussen Lyon en Turijn echter de druppel die de emmer doet overlopen.

Een groot deel van de Italianen lijkt voorstander van een dergelijke spoorverbinding te zijn. Toch diende M5S een motie tegen het project in. Dat leidde opnieuw tot frustratie bij Lega.