Twee mensen zijn donderdag om het leven gekomen bij een explosie op een militaire basis in het noorden van Rusland. Vlak na de explosie werd een korte piek in radioactiviteit gemeten, schrijft het Russische persbureau Tass. Rusland heeft uit voorzorg een deel van de Witte Zee een maand lang afgesloten voor de scheepvaart.

Het zou gaan om de Dvinabaai, een van de vier grote gebieden rond de Witte Zee. Vrachtverkeer kan daardoor in ieder geval de komende tijd niet meer de Russische havenstad Archangelsk bereiken.

Een raket die met vloeibare brandstof gevuld was, ontplofte in de omgeving van de havenstad. Daarbij kwamen twee raketspecialisten om het leven, terwijl zeker zes andere medewerkers van de basis en enkele burgers gewond raakten.

De verhoogde radioactiviteit was gemeten in de buurt van Severodvinsk, een andere havenstad aan de Witte Zee. De oorzaak van de piek is nog niet duidelijk. BBC News schrijft op basis van gesprekken met inwoners van de stad dat zij jodiumpillen moeten innemen. Daarnaast moeten de kinderen binnenblijven. In de stad wonen ongeveer 200.000 mensen.

Moskou: Geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen

Het Russische ministerie van Defensie zegt in een reactie dat er tijdens een test een mankement opspeelde, maar dat er geen gevaarlijke stoffen in de lucht zijn waargenomen. Er zouden volgens Moskou geen grote hoeveelheden ioniserende straling (radioactiviteit) gemeten zijn.

Het is het tweede incident op een militaire basis in Rusland binnen een week. Eerder vatte in het oosten van Siberië een wapendepot vlam, waarna een reeks explosies volgde. Tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Een gebied ter grootte van België zou in brand hebben gestaan.