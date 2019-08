Een Nederlands gezin is deze week betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval in het Turkse Alanya. Hierbij is de vader om het leven gekomen. De moeder, zoon en dochter hebben verwondingen opgelopen.

Het gezin zat dinsdag in een toeristenbusje dat van de weg raakte en in een ravijn belandde. In de wagen zaten naast de chauffeur ook andere buitenlandse toeristen.

Volgens Turkse media raakten in totaal elf personen gewond, van wie vijf ernstig. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan geen informatie geven over de toestand van de gewonde Nederlanders.

Het gezin uit de provincie Utrecht wordt bijgestaan door de Nederlandse autoriteiten. "Het is een vreselijke situatie", aldus de zegsman. "We staan klaar voor ze.

De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht. Turkse media melden dat de chauffeur van het busje is opgepakt. Hij was met de toeristen onderweg naar Sapadere Canyon.