De Syrische regering heeft donderdag het Turks-Amerikaanse akkoord over een 'veilige zone' in Noord-Syrië veroordeeld als een "openlijke aanval" op de Syrische soevereiniteit en een "gevaarlijke escalatie".

Syrische staatsmedia haalden een bron binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken aan, die het plan betitelde als een "bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de regio".

De VS en Turkije bereikten woensdag een akkoord over een gezamenlijk militair commandocentrum in Turkije, dat de coördinatie voor een 'veilige zone' in de buurt van de Turkse grens gaat verzorgen in Noord-Syrië. Daarmee lijkt de kans dat het Turkse leger Syrië voor de derde keer binnenvalt kleiner geworden.

Over de details van de afspraken is niet veel bekendgemaakt. Het akkoord was het resultaat van drie dagen van onderhandelingen tussen delegaties van beide landen, die een einde maakten aan een maandenlange patstelling. Turkije en de VS steggelden lang over hoe groot de veilige zone moet worden en van wie de troepen moeten zijn die daar gaan patrouilleren.

Koerden vormen diplomatiek probleem

De kwestie is niet alleen beladen vanwege de minder dan warme banden tussen de twee NAVO-bondgenoten en de afwijzing van het plan door de Syrische regering van president Bashar Al Assad. Noord-Syrië werd met Amerikaanse steun bevrijd van Islamitische Staat door een coalitie van Syrische oppositiegroepen die voornamelijk bestaat uit Koerden. Zij hebben het grootste deel van Noord-Syrië momenteel in handen.

Turkije vreest dat de Koerden uit zijn op een eigen staat in het gebied. Dat is voor Ankara een onacceptabel vooruitzicht; de Turkse regering vecht in eigen land al decennia tegen separatisten uit de Koerdische minderheid.

Een Syrisch-Koerdische functionaris uit het gebied waarschuwde woensdag dat een Turkse aanval op de Koerden tot een "grote oorlog" zou leiden.

VS wil troepen terugtrekken

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorig jaar aan dat de Amerikaanse strijdkrachten zich zouden terugtrekken uit Syrië. Onder druk van zijn militaire adviseurs werd die terugtrekking vertraagd.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie publiceerde dinsdag een rapport waarin wordt gewaarschuwd voor een heropleving van IS in Noordoost-Syrië. De Koerdische strijdgroepen hebben niet de capaciteit om die te voorkomen zonder Amerikaanse steun, luidt de conclusie.