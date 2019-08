De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een bezoek gebracht aan Dayton in de staat Ohio. Afgelopen weekend vond in een uitgaansgebied in die stad een schietpartij plaats, waarbij 9 doden vielen en 27 anderen gewond raakten.

Trump bracht in Dayton een bezoek aan het Miami Valley Hospital, het ziekenhuis waar nog enkele slachtoffers van de schietpartij worden behandeld. Ook voerde de president gesprekken met hulpverleners en sprak hij zijn waardering voor hun heldhaftige optreden uit.

Buiten het ziekenhuis stonden ongeveer honderd demonstranten, die de president onder meer opriepen iets te doen tegen het wapengeweld in de Verenigde Staten.

De president zal later op de dag ook een bezoek brengen aan de Texaanse stad El Paso. In deze stad nabij de grens met Mexico vond afgelopen weekend eveneens een grote schietpartij plaats. Een schutter schoot in een filiaal van Walmart 22 mensen dood. Onder de slachtoffers waren veel Mexicanen.

Volgens Trump geen steun voor totaalverbod op wapens

De twee recente schietpartijen, waar slechts dertien uur tussen zat, hebben het nationale debat over wapenbezit weer doen oplaaien.

Bij het verlaten van het Witte Huis zei Trump tegen aanwezige journalisten dat hij de controles, die ervoor moeten zorgen dat niet iedereen zomaar een vuurwapen kan kopen, wil aanscherpen. De president zei woensdag opnieuw dat hij ervoor zal zorgen dat geesteszieke personen niet aan een vuurwapen kunnen komen.

Over een totaalverbod op wapens wilde Trump het niet hebben. Volgens hem is daar in het Congres geen steun voor te vinden. Volgens de president kunnen de door hem voorgestelde strengere controles wél op een breed draagvlak in het Congres rekenen.

Tientallen mensen in Dayton demonstreren tegen president Donald Trump en het Amerikaanse wapenbeleid. (Foto: Pro Shots)

Retoriek Trump werkt wapengeweld volgens critici in de hand

Critici stellen dat Trump met zijn raciaal beladen retoriek vuurwapengeweld in de hand werkt. Zowel de 24-jarige schutter in Ohio als de 21-jarige schutter in El Paso hield er haatdragende ideologieën op na. De laatstgenoemde dader plaatste een manifest op forum 8chan. Verwijzend naar dit manifest zei Trump maandag dat "internet en sociale media" ervoor kunnen zorgen dat mensen met psychische problemen kunnen radicaliseren.

Ook zei Trump meer toezicht te willen op wat er gebeurt op sociale media. Zo zou de Amerikaanse justitie meer moeten samenwerken met socialemediabedrijven om zo "schutters te detecteren voordat ze toeslaan". Hoe dit zou moeten gebeuren, werd niet uitgelegd.

De Amerikaanse president noemt de schietpartijen binnenlands terrorisme. Hij zegt de doodstraf te willen voor daders die dergelijke haatmisdrijven plegen.