Het Rode Kruis waarschuwt voor het snel toegenomen aantal besmettingen met het denguevirus in Zuidoost-Azië. Volgens de gezondheidsorganisatie is het risico op dengue vooral groot op de Filipijnen.

Volgens het Rode Kruis is het aantal besmettingen met het denguevirus op de Filipijnen dit jaar met 85 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Inmiddels zijn er al 417 mensen aan een besmetting overleden.

Ook in landen als Laos, Thailand, Cambodja, Bangladesh en Vietnam is het aantal besmettingen toegenomen.

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, kan worden veroorzaakt door de steek van een tijgermug. Symptomen die bij een besmetting horen, zijn hoge koorts met koude rillingen, hoofdpijn en misselijkheid.

Volgens het Rode Kruis zijn hevige moessonregens een belangrijke verklaring voor de toename in het aantal besmettingen. Volgens een woordvoerder van de gezondheidsorganisatie is er door de regenval meer stilstaand water. "En dit is een plek waar de muggen zich vooral bevinden."

De ziekenhuizen liggen vol. Zo ook dit ziekenhuis in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. (Foto: Reuters)

Ziekenhuizen kunnen patiëntenstroom niet aan

Het Rode Kruis meldt dat de ziekenhuizen in Zuidoost-Azië de stroom aan patiënten met dengue niet goed aankunnen. "Een voorbeeld is een ziekenhuis in de Filipijnen waar eigenlijk maar plek is voor 25 patiënten. Momenteel liggen er 250", aldus een woordvoerder.

Het Rode Kruis raadt vakantiegangers aan om zich vooral overdag in te smeren met een muggenwerend middel met voldoende DEET. De tijgermug steekt voornamelijk overdag. Ook wordt aangeraden om onder een muskietennet te slapen.