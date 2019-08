Pakistan heeft woensdag aangekondigd de diplomatieke betrekkingen met India op een lager pitje te zetten en de bilaterale handel met het land op te schorten. Pakistan reageert hiermee op het Indiase besluit om de autonomie van Indiaas Kasjmir in te trekken. De regio heeft ook een Pakistaans gedeelte.

Eerder op de dag zei de Pakistaanse premier Imran Khan het Indiase besluit om de autonomie van Indiaas Kasjmir in te trekken te zullen bestrijden, zo nodig tot in de VN-Veiligheidsraad.

Khan zei dat de Indiase stap indruist tegen de internationale wetgeving. Hij vreest dat India etnische zuiveringen zal uitvoeren in de regio, schrijft BBC News.

De hindoe-nationalistische Indiase regering van premier Narendra Modi nam maandag het omstreden besluit om de Indiase deelstaat Jammu en Kasjmir na zeventig jaar te ontdoen van zijn autonomie en volledig in te lijven bij India. Daar was een grondwetswijziging voor nodig.

Sindsdien verkeert de deelstaat in lockdown. De toegang tot telefonie en het internet werd zondagavond afgesneden, tienduizenden militairen patrouilleren op straat en burgers moeten binnenblijven. Een aantal lokale leiders werd gearresteerd.

Pakistan vreest verandering van bevolkingssamenstelling

Khan zei verder dat zijn regering het Indiase besluit bestudeert en dat hij wil dat de wereld aandacht besteedt aan wat er in Kasjmir gebeurt. "Via de VN-Veiligheidsraad bestuderen we het nu, we zullen de kwestie aansnijden in de Algemene Vergadering en we zullen op elk mogelijk forum met regeringsleiders spreken. We zullen het in de media tonen en het aan de wereld vertellen."

De Pakistaanse premier vreest dat het intrekken van de speciale status van Jammu en Kasjmir zal worden aangewend om de bevolkingssamenstelling in het overwegend islamitische gebied te veranderen om een hindoeïstische meerderheid te creëren.

Ook China heeft het Indiase besluit veroordeeld.

Regio is al decennialang toneel van geweld

De regio, die in het Himalayagebergte ligt, wordt geclaimd door zowel India als Pakistan. Beide landen hebben een deel van het gebied in handen. China controleert ook een klein deel in Ladakh, het hoogst gelegen gebied in de regio.

Twee van de drie oorlogen tussen India en Pakistan draaiden om Jammu en Kasjmir. Daardoor, en door het feit dat beide landen kernwapens hebben, geldt het gebied al jaren als een van de gevaarlijkste potentiële brandhaarden ter wereld.

Aan de Indiase zijde van de grens is al dertig jaar een opstand gaande, die tot duizenden doden heeft geleid. New Delhi beschuldigt Karachi ervan de overwegend islamitische opstandelingen te steunen. Pakistan ontkent dat en zegt alleen diplomatieke steun te verlenen aan Kasjmiri's die naar politieke zelfbeschikking streven.