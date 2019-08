Zeker veertien mensen zijn woensdag omgekomen door een zware explosie in Kaboel. Zeker tachtig anderen raakten gewond. De autoriteiten in de Afghaanse hoofdstad zeggen dat tijdens de ochtendspits een autobom ontplofte bij een politiebureau.

Na de ontploffing was een grote rookwolk te zien boven de stad. Ook sneuvelden ramen in de omgeving. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid meldt dat de gewonden naar ziekenhuizen zijn gebracht. De meeste slachtoffers zijn burgers, onder wie kinderen.

De Taliban heeft de verantwoordelijk voor de aanslag opgeëist. Die radicaalislamitische opstandelingen zijn verwikkeld in een bloedige strijd met veiligheidstroepen. In juli zijn volgens de Verenigde Naties meer dan vijftienhonderd burgers gedood of gewond geraakt.

Ondanks het geweld lijken de Taliban en de VS dicht bij een vredesovereenkomst. Die zou behelzen dat de Amerikanen troepen terugtrekken uit het land, in ruil voor de belofte dat Afghanistan niet zal worden gebruikt als uitvalsbasis door jihadisten die aanslagen in het buitenland voorbereiden.

Afgelopen nacht deden de Afghaanse veiligheidsdiensten invallen in gebouwen in verschillende delen van Kaboel. De autoriteiten zeggen dat daarbij een grote schuilplaats van extremistische militanten is uitgeschakeld.