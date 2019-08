Een derde van alle inwoners van Zimbabwe dreigt binnen een jaar met een hongersnood te maken te krijgen. Het wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties komt dinsdag met een noodoproep om de vijf miljoen inwoners te helpen, schrijft BBC News.

Daar zou een bedrag van 331 miljoen dollar (omgerekend 295 miljoen euro) voor nodig zijn. De VN vroeg eerder al om 262 miljoen euro; Zimbabwe kwam in maart ook al in de problemen nadat cycloon Idai een ravage achterliet in het land.

Die natuurramp trof bijna drie miljoen inwoners en zorgde voor meer dan vierhonderd doden in Zimbabwe, Malawi en Mozambique. 90 procent van de regio Chimanimani in Zimbabwe werd verwoest en grote delen van het land hadden geen schoon drinkwater meer.

Directeur David Beasley van het WFP zegt dat het Afrikaanse land in een crisis verkeert en dat een hongersnood nabij is. Dat komt mede doordat de recente oogst tegenviel door droogte en delen van het land tijdenlang zonder stroom zaten doordat de belangrijkste waterkrachtcentrale van het land door een gebrek aan water stilviel.

Voor zeker 2,5 miljoen inwoners is acuut hulp nodig, aldus Beasley. "Een dergelijke droogte is al tijden niet meer voorgekomen. Zij belanden in een hongersnood als we ze niet helpen."