De 24-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van negen mensen in het Amerikaanse Dayton (Ohio) bestudeerde gewelddadige ideologieën. De FBI meldt dinsdag dat daarvoor bewijs is gevonden.

Een FBI-medewerker zei dat de autoriteiten proberen te achterhalen door welke ideologie de schutter beïnvloed is. Ook onderzoekt de FBI of de man een handlanger had.

De twintiger schoot zondag onder anderen zijn eigen zus dood. Hij had zijn geweer volgens de politie online besteld en laten afleveren bij een lokale wapenhandelaar. Het wapen was voorzien van onder meer een groot magazijn met een capaciteit van honderd kogels.

De FBI zegt geen bewijs te hebben gevonden dat de schutter direct beïnvloed was door de schietpartij in El Paso in Texas van dertien uur eerder. Daar schoot een man zaterdagavond 22 mensen dood.

De Amerikaanse president Donald Trump brengt woensdag een bezoek aan zowel El Paso als Dayton.