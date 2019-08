De Canadese politie heeft spullen aangetroffen van de twee mannen die worden verdacht van drie moorden langs de snelweg. De politie deed de vondst op circa 9 kilometer afstand van de plek waar de uitgebrande auto van de mannen eerder is teruggevonden.

De spullen werden al op 3 augustus gevonden, meldt de Canadese politie dinsdag. De voorwerpen lagen bij de rivier Nelson in de provincie Manitoba.

In de buurt werd ook een boot gevonden. Het is niet duidelijk of dit vaartuig is gebruikt door de verdachten Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18). In het water bij de boot zijn geen andere eigendommen van de mannen gevonden.

Waar ze nu zijn, is niet duidelijk. De zoektocht naar het tweetal is nog in volle gang. De politie deelt om die reden geen verdere informatie over de gevonden voorwerpen.

De mannen worden verdacht van de moorden op Chynna Deese (24) en Lucas Fowler (23). Hun lichamen werden op 15 juli gevonden. Enkele dagen later trof de politie opnieuw een lichaam aan langs de snelweg. Het slachtoffer, de 64-jarige Leonard Dyck, lag op 2 kilometer van het uitgebrande voertuig van de verdachten.