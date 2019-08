Frankrijk heeft in een jaar tijd meer dan zevenhonderd mannen beboet voor het intimideren van vrouwen. Sissen en schunnige opmerkingen of gebaren richting iemand maken, is sinds augustus 2018 verboden in het land.

Wie zich niet aan de wet houdt, kan een boete tot 750 euro krijgen. In bepaalde situaties is de boete twee keer zo hoog. Dit bijvoorbeeld het geval als het slachtoffer jonger dan vijftien jaar oud is.

Minister Marlène Schiappa van Gendergelijkheid heeft de cijfers dinsdag bekendgemaakt. Ze speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de wet, die opgesteld werd na een incident in Parijs. Een voorbijganger siste toen naar een vrouw bij een café. Ze werd door de man geslagen nadat ze had gezegd dat hij zijn mond moest houden.

De Franse feminist Anaïs Bourdet noemt het aantal boetes "belachelijk" en stelt dat mannen vrouwen niet in de buurt van agenten lastigvallen. Ze zegt sinds 2012, toen ze een project begon om aandacht te vragen voor straatintimidatie, vijftienduizend getuigenissen te hebben ontvangen.

In Nederland bestaat geen landelijk verbod op straatintimidatie. Rotterdam en Amsterdam hebben straatintimidatie wel strafbaar gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Op basis hiervan is eind vorig jaar voor het eerst in Nederland een persoon veroordeeld voor straatintimidatie.