Een zeventigjarige Britse man is door een fout van een ziekenhuis in het Britse Leicester per ongeluk besneden, terwijl hij een ingreep aan zijn blaas had moeten ondergaan. Het ziekenhuis betaalt Terry Brazier nu 20.000 pond schadevergoeding, omgerekend bijna 22.000 euro, schrijven Britse media.

Naar verluidt duurde het na de ingreep uren voordat het personeel besloot de man te informeren over de beslissing. De fout zou door een gebrek aan "noodzakelijke controles" zijn ontstaan.

Volgens Brazier had het personeel het schaamrood op de kaken staan. "Ze wisten niet wat ze tegen mij moesten zeggen", aldus de onfortuinlijke man. Hij zegt zelf te zijn afgeleid door "leuke gesprekken met verpleegkundigen" waardoor hij niet in de gaten had dat hij een andere behandeling kreeg.

Brazier reageerde verbolgen op de ingreep. "Dit had slechter kunnen uitpakken. Iemands verkeerde lichaamsdeel had geamputeerd kunnen worden."