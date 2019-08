De Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, heeft dinsdag gezegd dat een Turkse militaire operatie in Noord-Syrië, zoals aangekondigd door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, onacceptabel is. De VS zal zo'n aanval voorkomen, stelde Esper.

"Het is duidelijk dat wij denken dat elke unilaterale actie door hen (Turkije, red.) onacceptabel zou zijn", zei de Amerikaanse minister tegen journalisten die met hem meereisden naar Japan, dat hij komende dagen bezoekt. "Wij zullen unilaterale invallen voorkomen die, wederom, de gedeelde interesses van de VS, Turkije en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in Noord-Syrië schaden."

De Turkse regering wil een offensief starten om de Koerdische YPG te verdrijven uit grensplaatsen in de Syrische provincies Raqqa en Hasaka. Zo moet een 'veilige zone' worden gevestigd in het grensgebied. Die operatie wordt al maanden vertraagd, voornamelijk vanwege sterke tegenstand vanuit Washington.

Afgelopen weekend kondigde Erdogan aan dat het offensief er toch aankomt. Hij specificeerde niet wanneer dat precies moet gebeuren, maar zei dat het "proces, als God het wil, binnenkort naar een nieuwe fase zal worden gebracht".

Tijdens een toespraak gericht aan Turkse ambassadeurs, die bijeen waren in Ankara, zei de Turkse president dinsdag dat "Turkije op een later moment een hoge prijs zal betalen, als het niet doet wat nodig is in Noord-Syrië".

Het zou de derde Turkse inval in Noord-Syrië zijn in drie jaar tijd.

VS en Turkije onderhandelen over Turkse inval

Esper stelde dat de VS "geen ambitie" heeft om de Koerden in de steek te laten, maar bood hen geen garantie op bescherming als er een Turkse inval komt. Een team van het Pentagon is in Turkije om de situatie te bespreken en de minister zei goede hoop te hebben dat er een akkoord kan worden bereikt.

De SDF is een coalitie van Syrische oppositiegroepen, waarin de Koerden sterk vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste Koerdische strijdgroep in de coalitie is de YPG-militie. De SDF heeft in de afgelopen vier jaar het grootste deel van Noordoost-Syrië in handen gekregen, nadat Islamitische Staat met Amerikaanse steun werd verdreven uit die regio.

Turkije ziet Koerdische milities als terroristen

Turkije beschouwt de YPG-militie, als een terroristische organisatie. Ankara wil voorkomen dat de Koerden een eigen staat vestigen aan de Turkse zuidoostgrens. Dat zou separatistische sympathiën kunnen aanwakkeren bij de Koerdische minderheid in eigen land. De Turkse regering vecht al decennia een bloedig conflict uit met de Koerdische PKK.

De relaties tussen Washington en Ankara zijn al geruime tijd gespannen, vanwege een groot aantal lopende kwesties. Zo gooide de VS Turkije onlangs uit het JSF-programma, nadat de Turken S-400-raketsystemen van Rusland kochten die door de Amerikanen worden gezien als een bedreiging.