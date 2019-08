De Braziliaanse president Bolsonaro hoopt dat "kakkerlakken" (criminelen, red.) in zijn land binnenkort "sterven in de straten" door een nieuw aangekondigde wet. Die wet maakt het makkelijker om wapens te trekken uit noodweer, schrijft The Guardian dinsdag.

Bolsonaro wil agenten en "behulpzame burgers" beschermen tegen een potentiële rechtszaak als zij hun wapen gebruiken. Het aantal situaties waarin dat straks wordt toegestaan wordt aanzienlijk vergroot. Tegenhangers van de president vrezen voor een bloedbad.

De radicaalrechtse Bolsonaro hoopt dat, met name agenten, minder gaan aarzelen om hun wapen te gebruiken als dat noodzakelijk is. Hij zegt dat de politie bezig is met een "oneerlijke strijd" en zij "moeten geroemd worden in plaats van vervolgd voor het gebruik van hun wapen".

'Politie in Rio de Janeiro schiet elke vijf uur iemand dood'

Cijfers van Braziliaanse autoriteiten laten zien dat er vorig jaar zo'n 6.200 personen door de Braziliaanse politie zijn omgebracht. Dat waren er bijna duizend meer dan in 2017.

In de eerste zes maanden van 2019 zouden er alleen al in São Paulo 414 mensen om het leven zijn gekomen door politiegeweld. In Rio de Janeiro gaat het om 881 personen, wat neerkomt op één doodgeschoten persoon per vijf uur.