De EU ziet nog steeds geen reden om tot een nieuw Brexit-akkoord te komen. Dat zeggen woordvoerders dinsdag tegen BBC News, in een reactie op de open brief van de Britse Brexit-minister Stephen Barclay, die graag opnieuw naar de onderhandelingstafel wil.

In gesprek met de Britse krant The Guardian gaan EU-woordvoerders nog een stap verder: zij zeggen dat de nieuwe Britse premier Boris Johnson "geen intentie heeft" om tot een nieuw akkoord te komen. "Een 'no deal-Brexit' is zijn uitgangspunt."

De veranderingen die het Verenigd Koninkrijk wil doorvoeren, zoals het schrappen van de zogeheten backstop, zijn volgens de EU "onacceptabel". De backstop moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat als de EU en het VK niet tot een handelsakkoord kunnen komen.

Het plan van ex-premier Theresa May werd, mede vanwege de backstop, drie keer afgewezen door het Britse Lagerhuis. Onder de nieuwe premier Johnson hopen de Britten tot een 'betere' deal te kunnen komen. Zo niet, dan verlaat het VK de EU op 31 oktober met een 'no deal-Brexit'. Johnson heeft meermaals gezegd dat zijn land "hoe dan ook" op die datum vertrekt.

Een van de onderhandelaars zou zondag tijdens een vergadering gezegd hebben dat de Britten na drie jaar weer "terug bij af" zijn.

Oppositieleider Corbyn fel tegen 'no deal-Brexit'

Oppositieleider Jeremy Corbyn liet maandag in gesprek met The Guardian weten dat hij er "alles aan gaat doen om een 'no deal-Brexit' te stoppen".

Na het zomerreces zal hij onder meer een motie van wantrouwen tegen Johnson overwegen, mocht dat noodzakelijk zijn. Corbyn noemt een uittreding zonder deal met de EU "desastreus voor de Britse economie".