Noord-Korea heeft dinsdag weer twee raketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap.

Het persbureau baseerde zich op informatie van de Zuid-Koreaanse legerleiding. Volgens de legertop gaat het om korteafstandsraketten.

De projectielen werden afgevuurd van de zuidelijke provincie Hwanghae in Noord-Korea en belandden na zo'n 450 kilometer in de Japanse Zee, ten oosten van het schiereiland.

Noord-Korea heeft de afgelopen weken vaker projectielen afgevuurd en rakettesten gedaan. Het land stelt dat de verhoogde raketactiviteit een reactie is op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die oefeningen zouden een overtreding zijn van eerder gemaakte afspraken.

Noord-Koreanen kijken op de nationale televisie naar de lancering van raketten. (Foto: Getty Images)

VS en Japan nog niet bezorgd over rakettesten

De Amerikanen stellen zich nog geen zorgen te maken over de testen, maar de situatie wel nauwlettend in de gaten te houden. Daarbij wordt er "nauw samengewerkt met onze Zuid-Koreaanse en Japanse bondgenoten", aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie in een verklaring.

Het Japanse ministerie van Defensie liet weten de recente rakettesten van Noord-Korea niet als een directe dreiging voor Japan te beschouwen. Het ministerie betwijfelt dat Noord-Korea beschikt over raketten die Japans grondgebied als specifiek doelwit kunnen bereiken.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoetten elkaar al twee keer om te praten over denuclearisatie van het Aziatische land. De meest recente ontmoeting tussen de twee was eind juni. Een definitieve overeenkomst over denuclearisatie is echter nog niet gesloten.