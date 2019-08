Volgens Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), is de kans op vrede in Afghanistan groter dan ooit.

Dat zei de zestigjarige Noor dinsdag op een persconferentie in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Volgens Stoltenberg, die sinds 1 oktober 2014 aan het hoofd staat van de NAVO, werpt het vredesoverleg tussen de Verenigde Staten en de Taliban zijn vruchten af.

"We zien dat er een reële kans op vrede is in Afghanistan. We zijn dichter bij een vredesovereenkomst dan ooit", aldus Stoltenberg tegen de verzamelde pers in Wellington.

De oorlog in Afghanistan begon in oktober 2001, toen Amerikaanse, Britse, Franse en Australische groepen het land binnenvielen met als doel de Taliban, die onder meer Osama Bin Laden weigerden uit te leveren, ten val te brengen.

De Taliban werd al snel afgezet als machtshebber in Afghanistan, maar de spanningen en instabiliteit in het land duren tot op heden voort. Nederland was onderdeel van de missie in Afghanistan, door onder meer personeel en materiaal te leveren om de plaatselijke politie te trainen.

Eerder meldden Amerikaanse media dat de Verenigde Staten tijdens de vredesonderhandelingen met de Taliban hadden aangegeven op korte termijn ongeveer de helft van hun troepen uit Afghanistan te willen terugtrekken.