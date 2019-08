De 57-jarige Cesar Sayoc is maandag schuldig bevonden aan het versturen van bompakketten naar Amerikaanse Democratische prominenten en critici van de regering van president Donald Trump. De rechtbank heeft hem twintig jaar celstraf opgelegd.

Het dna van Sayoc werd aangetroffen op een aantal pakketten dat in oktober vorig jaar naar zestien personen was verstuurd, onder wie filantroop George Soros, oud-president Bill Clinton, oud-presidentskandidaat Hillary Clinton en oud-president Barack Obama.

Alle bommen werden onderschept voordat ze bij de geadresseerden arriveerden. Geen enkel exemplaar explodeerde. Uit onderzoek blijkt dat er geen mechanismen waren om de pakketten tot ontploffing te brengen en dat ze niet zouden werken als bommen.

Sayoc had in maart een bekentenis afgelegd. Daarin beweerde de man dat hij niemand wilde verwonden en dat het niet de bedoeling was dat de bompakketten daadwerkelijk zouden exploderen. Vlak voor zijn veroordeling gaf hij aan veel spijt te hebben van zijn acties.

De man uit de staat Florida bevond zich in een moeilijke fase van zijn leven toen hij de pakketten verstuurde, verklaarde zijn advocaat destijds. "In alle duisternis vond hij het licht in Donald Trump." De raadsman had een celstraf van tien jaar voorgesteld.

De aanklagers hadden een levenslange celstraf geëist, omdat ze in Sayoc een levensgevaarlijke man zien. Ze stellen dat hij het brein was achter een "twee weken durende terroristische aanval" die gemotiveerd was door "met haat vervulde ideologie".