India heeft maandag een deel van de grondwet ingetrokken. Als gevolg hiervan verliezen de regio's Kasjmir en Jammu hun speciale status. Het besluit is omstreden omdat Kasjmir ook een Pakistaans deel heeft.

De regering van de Indiase president Narendra Modi maakte maandagochtend in het parlement bekend artikel 370 in te willen trekken. In dit deel van de grondwet staat dat de deelstaat Kasjmir en Jammu meer autonomie heeft dan andere staten in het land.

De aankondiging leidde tot felle reacties van oppositieleden. Ook vanuit Pakistan kwam veel kritiek. Kasjmir wordt namelijk door de twee landen gedeeld. De meerderheid van de inwoners van de regio is moslim, in tegenstelling tot andere Indiase gebieden.

Door de intrekking van artikel 370 hebben de regio's Kasjmir en Jammu niet langer het recht om eigen wetten te maken. "De hele grondwet wordt toegepast op Kasjmir en Jammu", aldus de Indiase minister Amit Shah (Binnenlandse Zaken) in het parlement.

Pakistan gaat stappen nemen tegen besluit

Pakistan veroordeelt het besluit van India. "Als een partij in dit internationale geschil, zal Pakistan alle mogelijke opties nemen om deze illegale stappen tegen te gaan", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

India stuurde de afgelopen dagen tienduizenden troepen naar Kasjmir. Eerder op de dag sloot India de inwoners van Kasjmir al af van telefoon- en internetdiensten. Ook werden het verkeer en onderwijsinstellingen beperkingen opgelegd.

Mehbooba Mufti, oud-minister in zowel Kasjmir als Jammu, spreekt van "de donkerste dag in de Indiase democratie". Ze stelt dat India Kasjmir als het ware bezet door artikel 370 in te trekken. Mufti is net als andere lokale leiders door India onder huisarrest geplaatst.