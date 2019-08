De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandagochtend (lokale tijd) in een persconferentie over de dodelijke schietpartijen in Texas en Ohio van dit weekend gezegd dat "internet en sociale media" ervoor kunnen zorgen dat mensen met psychische problemen radicaliseren.

Hij heeft hierbij verwezen naar het haatmanifest dat de schutter die twintig mensen doodschoot in een Walmart in El Paso (Texas) online had gezet voor zijn daad.

Het manifest was op forum 8chan te lezen. "De nadelen van het internet kunnen niet genegeerd worden", aldus de president.

Hij wil meer toezicht op wat er gebeurt op sociale media. Zo zou justitie meer samen moeten werken met socialemediabedrijven om zo "massaschutters te detecteren voordat ze toeslaan". Hoe dit zou moeten gebeuren, is niet uitgelegd.

In zijn toespraak verwees Trump ook meerdere keren naar psychische problemen, en dat mensen die hieraan lijden minder makkelijk aan een wapen zouden moeten kunnen komen. Echter, een concrete verandering in de wapenwetgeving is niet aangekondigd.

De Amerikaanse president noemt de massaschietpartijen binnenlands terrorisme. Hij zegt de doodstraf te willen voor daders die dergelijke haatmisdrijven plegen.

Verdachte opende vuur op menigte

De 21-jarige Patrick Crusius zit momenteel vast voor de dodelijke schietpartij in Texas. Hij opende het vuur op mensen binnen en buiten de Walmart.

Onder de slachtoffers zijn dertien Mexicanen. Zes van hen zijn aan hun verwondingen overleden.

Kort na de gebeurtenissen in El Paso vond in Dayton (Ohio) ook een grote schietpartij plaats. De 24-jarige Connor Betts opende het vuur op mensen in het uitgaansgebied. Hij schoot onder meer zijn eigen zus dood en acht anderen. De man werd zelf doodgeschoten door de politie.