De politie in Hongkong heeft maandag bekendgemaakt dat er sinds 9 juni van dit jaar al 420 betogers zijn opgepakt.

Ook zou er duizend keer traangas zijn afgevuurd en zouden er sinds 9 juni 160 rubberen kogels zijn afgeschoten.

De arrestaties en de inzet van rubberen kogels en traangas zijn een reactie op maandenlange protesten in Hongkong.

In het begin werd er voornamelijk gedemonstreerd door mensen die boos waren over een uitleveringsverdrag met China. Dit verdrag is onlangs doodverklaard door Lams regering.

Inmiddels zijn de protesten gericht op de invloed van China op Hongkong in het algemeen. Daarnaast is er grote onvrede over het geweld dat de politie gebruikte bij eerdere demonstraties.

Leider Hongkong veroordeelt aanhoudende protesten

Carrie Lam, het hoofd van de plaatselijke uitvoerende macht in Hongkong, heeft de aanhoudende protesten in de regio fel bekritiseerd.

In een persconferentie sprak Lam van een "extreem gevaarlijke situatie". Ook stelde ze dat de demonstranten "proberen Hongkong te vernietigen".

Tienduizenden mensen zijn maandag wederom de straat op gegaan om te demonstreren. De demonstratie heeft grote gevolgen voor het verkeer en vliegverkeer. Zo zijn er al 150 vluchten vanaf en naar de internationale Hongkongse luchthaven geschrapt en rijdt het openbaar vervoer niet.