De Indiase regering van president Narendra Modi is van plan een deel van de grondwet in te trekken. Het gaat om het grondwetsartikel dat de regio Kasjmir een speciale status verleent. Ook heeft India tienduizenden troepen naar Kasjmir gestuurd. De stappen leidden tot grote onrust in de staat in het Himalayagebergte.

In artikel 370 is vastgelegd dat Kasjmir en de regio Jammu meer autonomie hebben dan andere Indiase staten. In het artikel staat ook dat Kasjmir zijn eigen grondwet en vlag mag hebben. Het gebied is onafhankelijk, maar mag geen ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Communicatie hebben.

De Indiase minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah kondigde maandag in het parlement aan dat de regering plannen heeft om artikel 370 in te trekken. De oppositie reageerde zeer fel op deze bekendmaking.

Kasjmir is verdeeld in een Indiaas en Pakistaans deel. De meerderheid van de inwoners van Kasjmir is moslim. Kenners beschouwen de regio in het Himalayagebergte als een van de potentieel gevaarlijkste brandhaarden ter wereld.

Communicatie Kasjmir platgelegd

Eerder op maandag sloot India de inwoners van Kasjmir al af van telefoon- en internetdiensten. Daarnaast werden het verkeer en onderwijsinstellingen beperkingen opgelegd. Ook werden staatsleiders onder huisarrest geplaatst, wat de angst voedde dat Modi van plan was om de speciale status van Kasjmir te ondermijnen.

De afgelopen dagen verschenen al steeds meer Indiase militairen op straat. Veel inwoners van Kasjmir zagen dit als een signaal om extra voorraden in te slaan. Onder andere bij benzinestations stonden dit weekend lange rijen.

De vooraanstaande politica Mehmooba Mufti, die zowel in Kasjmir als Jammu minister was, noemde maandag "de donkerste dag in de Indiase democratie". De onder huisarrest geplaatste Mufti twitterde dat India Kasjmir als het ware bezet als het land artikel 370 intrekt.

Spanningen gaan terug tot koloniaal tijdperk

De nationalistische Hindoeïstische Bharatiya Janata-partij (BJP) van Modi heeft een grote meerderheid in het Indiase parlement. Onderhandelingen met het islamitische Pakistan liepen in het verleden altijd stuk.

De spanningen in Kasjmir hebben alles te maken met de lange geschiedenis van conflicten tussen India en Pakistan, die extra lading heeft gekregen sinds beide landen de beschikking over kernwapens hebben gekregen.

De rivaliteit tussen India en Pakistan gaat terug tot de Britse koloniale tijd. Na de dekolonisatie werd Brits-Indië opgedeeld in onder meer India en Pakistan.