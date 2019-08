Carrie Lam, het hoofd van de plaatselijke uitvoerende macht in Hongkong, heeft de aanhoudende protesten in de regio fel bekritiseerd.

In een persconferentie sprak Lam van een "extreem gevaarlijke situatie". Ook stelde ze dat de demonstranten "proberen Hongkong te vernietigen".

Het is al maandenlang onrustig in Hongkong. Demonstranten waren in eerste instantie boos over een uitleveringsverdrag met China. Dat verdrag is inmiddels doodverklaard door Lams regering.

Inmiddels zijn de protesten gericht op de invloed van China in het algemeen. Daarnaast is er grote onvrede over het geweld dat de politie gebruikte bij eerdere demonstraties.

Maandag is er een grootschalige staking in Hongkong. Onder meer het openbaar vervoer is zo goed als plat komen te liggen. Ook zijn meer dan tweehonderd vluchten geschrapt.