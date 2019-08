Nieuw-Zeeland wil het eenvoudiger maken om een abortus te laten uitvoeren. Een nieuw wetsvoorstel, dat maandag door de regering wordt gepresenteerd, moet de voorwaarden voor de ingreep versoepelen.

Nieuw-Zeeland kent sinds 1977 strenge abortuswetgeving. De huidige regering wil daar verandering in brengen. Minister van Justitie Andrew Little wil abortus louter als medische kwestie opnemen in de wet. Momenteel is het aborteren van een embryo of foetus nog strafbaar in Nieuw-Zeeland.

"Abortus is de enige medische ingreep die een misdrijf is in Nieuw-Zeeland", aldus Little in een verklaring. "Het is tijd om dat te veranderen. Het moet de keuze worden van de vrouw."

De versoepeling van de abortuswet is onderdeel van de grootschalige hervorming van de gezondheidswetgeving die premier Jacinda Ardern beloofde toen ze in 2017 werd aangesteld.

Nieuw wetsvoorstel zet grens abortus op twintig weken zwangerschap

Volgens het wetsvoorstel, dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement, zouden vrouwen die tot maximaal twintig weken zwanger zijn nog een abortus mogen laten uitvoeren.

Als een arts vaststelt dat de zwangerschap een aantoonbaar risico vormt voor de fysieke of mentale gezondheid van de vrouw, dan zou ook een abortus na twintig weken mogelijk moeten zijn.

Daarnaast zou een vrouw volgens het voorstel ook voor abortus kunnen kiezen als ze zwanger is geworden door verkrachting of als ze niet in staat is het kind op te voeden. Dat is volgens de huidige wetgeving niet toegestaan.