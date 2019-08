Minstens negentien mensen zijn in de nacht van zondag omgekomen bij een ontploffing in de Egyptische hoofdstad Caïro. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de explosie is.

De ontploffing vond plaats bij het gebouw van het National Cancer Institute (NCI), een organisatie die onderzoek doet naar kankerbehandelingen. Zeker dertig mensen raakten gewond, meldt het Egyptische ministerie van Volksgezondheid.

Het instituut hoort bij de afdeling oncologie van de universiteit van Caïro. De patiënten die aanwezig waren in het gebouw zijn direct na de explosie geëvacueerd.

Volgens het ministerie is er geen reden om aan te nemen dat het om een aanslag gaat. De autoriteiten hebben de oorzaak van de explosie is nog niet bekendgemaakt.

Egyptische media melden dat de beveiligingsdienst van het instituut eerst stelde dat er een zuurstoftank was geëxplodeerd. Later werd gemeld dat er vlak bij het gebouw een auto was ontploft na een aanrijding.