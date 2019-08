De olietanker die in de Perzische Golf door Iraanse kustbewakers is opgebracht wegens smokkelpraktijken, is volgens Irak geen Iraaks schip. Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldde eerder dat dit wel het geval was.

Het Iraakse olieministerie zegt geen banden te hebben met de desbetreffende tanker. "Het ministerie exporteert geen diesel naar de internationale markt", staat in een verklaring.

De inbeslagname vond woensdag al plaats, maar werd pas zondag bekendgemaakt. De zeven bemanningsleden van het schip zijn gearresteerd voor het smokkelen van 700.000 liter olie.

De Iraanse autoriteiten namen vorige maand ook al buitenlandse schepen die in de Perzische Golf voeren in beslag.

De Iraanse kustwacht enterde 19 juli een onder Britse vlag varende olietanker, de Stena Impero, in de wateren tussen Iran en het Arabisch schiereiland. Dat was vijftien dagen nadat de autoriteiten in de Britse kroonkolonie Gibraltar een Iraanse tanker enterden en vastlegden. Iran wil de tankers ruilen.

Bunkertanker verdween op 13 juli

Op 13 juli verdween een bunkertanker die onder Panamese vlag voer, de Riah, in de door olietankers druk bevaren wateren. Korte tijd later meldde de Revolutionaire Garde dat dit vaartuig wegens smokkelpraktijken aan de ketting was gelegd. Die boot is waarschijnlijk van een onderneming uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) vormt op veel terreinen de militaire en economische elite en voorhoede van het conservatieve sjiitische bewind. Het houdt zich met verschillende zaken bezig, inclusief de bewaking van de kust.