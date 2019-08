De zeer dodelijke massaschietpartij in de Amerikaanse staat Texas wordt behandeld als een geval van binnenlands terrorisme, zo meldt de openbaar aanklager zondag. Justitie zal de doodstraf eisen tegen de 21-jarige aanslagpleger.

Bij de schietpartij vielen 20 doden en 26 gewonden. Alleen zeven andere schietpartijen in de recente Amerikaanse geschiedenis waren dodelijker.

De verdachte werkt volgens de politiechef van El Paso, de stad waar de schietpartij plaatsvond, mee aan het onderzoek. Het lijkt erop dat hij zijn wapen legaal heeft gekocht.

De gouverneur van Texas Greg Abbott zegt dat het vermoedelijk om een haatmisdrijf gaat. Er wordt onderzocht of een racistische tekst die kort voor de aanslag is geplaatst, afkomstig is van de schutter.

Onder de slachtoffers zijn dertien Mexicanen. Zes van hen zijn aan hun verwondingen overleden. De Mexicaanse minister Marcelo Ebrard (Buitenlandse Zaken) zegt dat zijn land actie zal ondernemen om Mexicanen in de Verenigde Staten te beschermen. Details werden niet bekendgemaakt.

Ook massaschietpartij in Ohio

Kort na de gebeurtenissen in Texas vond ook een grote schietpartij plaats in de staat Ohio. In Dayton werd het vuur geopend in een uitgaansgebied. Er kwamen 9 personen om het leven, 24 anderen raakten gewond. De 24-jarige schutter werd door de politie doodgeschoten.

De Amerikaanse president Donald Trump laat in een reactie weten dat "haat geen plek heeft in de Verenigde Staten" en dat het geweld gestopt moet worden. Maandag geeft hij een uitgebreidere reactie op de gebeurtenissen in Texas en Ohio.