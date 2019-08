Nuon Chea is zondag op 93-jarige leeftijd overleden, meldt het Cambodja-Tribunaal. De man was de rechterhand van Pol Pot in de periode dat het Rode Khmer-regime aan de macht was in Cambodja. Hij werd ook gezien als de belangrijkste ideoloog.

Het tribunaal meldt dat Chea overleden is in het Khmer Sovjet Vriendschapsziekenhuis in Phnom Penh, waar hij begin juli was opgenomen. Er zijn geen uitspraken gedaan over de doodsoorzaak.

Tijdens het bewind van de Rode Khmer tussen 1975 en 1979 kwamen 1,7 tot 2,2 miljoen Cambodjanen om het leven. Veel van hen overleden door ondervoeding, marteling en dwangarbeid. In die periode had het Aziatische land ongeveer zeven miljoen inwoners.

De Rode Khmer streefde naar een extreme vorm van communisme en hoopte een agrarische utopie op te zetten. Ook werd geprobeerd etnische minderheden uit te moorden.

Chea veroordeeld tot levenslange celstraf

In 2001 werd een speciale rechtbank opgericht om de leiders van de Rode Khmer te vervolgen. De rechtszaak tegen de mannen begon in 2006. Pot stond niet terecht, omdat hij in 1998 al was overleden.

Chea is door het Cambodja-Tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij heeft altijd gezegd nooit van de wreedheden op de hoogte te zijn geweest.

Ook voormalig president Khieu Samphan (88) en oud-kampcommendant Kaing Guek Eav (76) zijn schuldig bevonden aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Ook zij werden tot levenslang veroordeeld.